Primavera 2. Le titane sbattono contro la Res Roma

Le ragazze della Primavera 2 della San Marino Academy trovano il primo gol stagionale, che però non basta per fare punti in casa della Res Roma (2-1). Capitoline avanti sul finire di primo tempo con Mochi, la risposta della San Marino Academy arriva al 68’ con Terenzi, ma una manciata di minuto più tardi la Res trova il modo di riportarsi avanti con Napoleoni, e stavolta in maniera definitiva.

San Marino Academy: Gallesio; Fabbri, Ceppari (59’ Carli), Lombardi, Paolini (85’ Saponaro), De Marsico, D’Aguì (59’ Iorio), Yazici (85’ Girolomoni), Benatti, Terenzi, Primavera (80’ Pitonzo). A disp.: Forcellini, Tamagnini All.: Piva.

Primavera 2. Girone B (3ª giornata): Res Roma-San Marino Academy 2-1, Cesena-Ternana 0-0, Vis Mediterranea-Bologna 0-9. A riposo la Lazio.

Classifica: Cesena 7; Bologna 6; Lazio, Res Roma 4; Ternana 3; San Marino Academy, Vis Mediterranea 0.