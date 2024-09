Primavera 3. Debutto con un punto in tasca per i biancorossi di Biavati

rimini

RIMINI: Generali, Ciavatta, Sposato (36’ st Brolli), Volonghi, El Archi, Fiordalisi, Mini, Padroni (24’st Toni), Capicchioni (24’ st Maltoni), Aruta (1’ st Camiciottoli), Rubino (44’ st Nicolai). A disp.: Bagli, Belletti, Bacchiocchi, Brolli, Di Ghionno. All.: Biavati.

LECCO: Connstant, Zulli (24’ st Polizzi), Di Bitonto, Nocito (24’ st Papallo), Parizzi, Oliva, Tondi, Nova (24’ st Mihali), Riva (40’ st Breda), Anastasini (31’ st Suazo), Sarpa. A disp.: Zadek, Marrosu, Parotti, Meleddu, Lanotte, Bred Prati, Carminati. All.: Mazzoleni.

Arbitro: Leonardo Fornavaio di Ravenna. Assistenti: Antonio Lappostato ed Erik Giorgi di Rimini.

Reti: 39’ pt Zulli, 19’ st Capicchioni.

Note - Ammoniti: Di Bitonto, Volonghi. Angoli 3-7. Recupero 1’ pt e 5’ st.

Botta e risposta nel giorno dell’esordio, e un punto in tasca per la Primavera 3 del Rimini al ’Romeo Neri’ contro il Lecco. Tutto questo davanti alle telecamere della Lega Pro con il match trasmesso in diretta su YouTube. Un debutto in rincorsa per la squadra di mister Biavati, costretta al recupero, dopo il gol realizzato dai lombardi a un soffio dalla pausa di metà gara. E’ Zulli a rendere amara la fine della prima frazione ai biancorossi, dopo un intervento non esattamente impeccabile da parte del portiere biancorosso Generali.

La squadra di Biavati nella ripresa, esattamente dopo 19 minuti, il pari lo trovano, grazie alla rete realizzata dall’attaccante sammarinese Capicchioni. Che davanti a Connstant non sbaglia, mettendo a frutto il suggerimento delizioso di Ciavatta. Prosegue la consueta girandola di sostituzioni che cambia faccia alle due squadra. Ma quello che non cambia, al triplice fischio dell’arbitro, è il risultato finale. Così, per Rimini e Lecco il campionato inizia con un punto in tasca. Un punto prezioso per i biancorossi considerando che, tra le big del girone gli addetti ai lavori in estate non avevano dimenticato di inserire il Lecco, da tutti inserito tra le squadre a caccia del salto in Primavera 2. E ora per i biancorossi è già il momento di pensare alla prima trasferta di questa nuova stagione, quella in programma sabato prossimo sul campo del Mantova, ieri fermato con un pareggio dalla Virtus Verona (1-1 il risultato finale).