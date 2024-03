Primavera 3. I biancorossi ripartono da Trieste

Dopo un sabato di riposo, oggi la corsa della Primavera 3 del Rimini è pronta a ripartire da Trieste, dove i biancorossi (calcio d’inizio alle 14.30) affronteranno la Triestina quarta della classe. Una bella prova di maturità per la squadra di mister Brocchini che sin qui ha raccolto undici punti in meno rispetto ai prossimi avversari. Novanta minuti per mettersi alla prova, dopo il poker calato l’ultimo turno che ha permesso ai biancorossi di non lasciare scampo alla Pro Vercelli.

Primavera 3. Girone A (23ª giornata): Triestina-Rimini, Carrarese-Olbia, Fiorenzuola-Pro Patria, Modena-Lucchese, Pro Sesto-Arzignano Valchiampo, Lecco-Pro Vercelli. A riposo la Pergolettese.

Classifica: Modena 49; Pergolettese 38; Pro Sesto, Triestina 36; Pro Vercelli 32; Olbia 28; Pro Patria 27; Rimini 25; Fiorenzuola 24; Arzignano Valchiampo 23; Lecco 21; Lucchese 12; Carrarese 11.