Primavera 3. I giovani di Brocchini bussano alla porta della Carrarese La Primavera 3 del Rimini affronta la Carrarese in una sfida cruciale. Dopo la vittoria contro l'Arzignano Valchiampo, i ragazzi di mister Brocchini puntano a confermarsi. La Carrarese, ultima in classifica, è l'avversario ideale per continuare la scalata.