Primavera 3. Il Rimini già pensa alla Virtus Verona

Niente domenica in campo per la Primavera 3 del Rimini. Un turno di riposo ha fermato i biancorossi e tutto il girone A. Più tempo a disposizione per la squadra di mister Biavati per godersi l’ultimo e largo successo sulla Vis Pesaro e per pensare al prossimo avversario di turno. Perché sabato la squadra del club di Piazzale del Popolo tornerà regolarmente in campo. E la trasferta in casa della Virtus Verona quinta della classe c’è da credere non sia una passeggiata. Con il successo sui marchigiani i biancorossi li hanno raggiunti in classifica viaggiando al penultimo posto anche in compagnia della Pro Patria. Staccate di una manciata di punti ci sono tutte le altre squadre con la capolista Pergolettese avanti di appena cinque punti. Il campionato è appena iniziato e il Rimini ha tutte le possibilità di spingere sull’acceleratore.