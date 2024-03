Primavera femminile. Le biancazzurre hanno sei giorni per preparare la sfida di Arezzo La 18ª giornata della Primavera femminile vede la San Marino Academy rinviare il match contro l'Arezzo. La Roma batte la Juventus, mentre Milan e Sassuolo mantengono il passo. In coda, l'Hellas Verona non riesce a vincere contro la Fiorentina.