Primavera femminile. Le biancazzurre tornano a casa. Caccia alla vittoria col Sassuolo

Ritorno fra le mura amiche per le ragazze della Primavera della San Marino Academy che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30), sul campo di Domagnano affronteranno il Sassuolo. Nella terza gara del girone di ritorno le giovani della Repubblica si metteranno a caccia della seconda vittoria stagionale. Impresa non semplice contro il Sassuolo che abita i quartieri nobili della classifica. Mentre le biancazzurre non navigano in buone acque, al penultimo posto, e con soli tre punti di vantaggio sulla Lazio cenerentola del girone.

Primavera 1 femminile. Girone 1 (14ª giornata). Ieri: Hellas Verona-Inter 1-2. Oggi: Fiorentina-Juventus, Lazio-Arezzo, Milan-Roma, Sampdoria-Parma, San Marino Academy-Sassuolo.

Classifica: Roma 32; Inter 28; Juventus 25; Milan, Sassuolo 24; Parma, Fiorentina 22; Hellas Verona 16; Arezzo 15; Sampdoria 13; San Marino Academy 4; Lazio 1.