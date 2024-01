Primavera: ore 13. I ragazzi di Vigiani aspettano il Cagliari. Dopo due stop si cerca il rilancio

Dopo le sconfitte contro Roma e Genoa torna in campo la primavera rossoblù, che alle 13 di oggi riceverà la visita del Cagliari allenato da Pisacane, ex difensore di Avellino e proprio dei sardi. La formazione isolana, a quota 27 in classifica, marca stretta la zona playoff. Totalmente diverso lo stato d’animo del Bologna di Vigiani, che dopo avere accarezzato

a dicembre l’idea di una rimonta in classifica è tornata ad inabissarsi nelle parti basse della graduatoria, sempre al sicuro dalla retrocessione. Senza lo squalificato Rosetti il Bologna tenterà di tornare alla vittoria, puntando sui gol di Ravaglioli ed Ebone, che fin qui hanno reso leggermente sotto le aspettative. La gara andrà in scena a Casteldebole (e sarà visibile al pubblico), mentre per chi vorrà godersi la partita da casa sarà Sportitalia a garantire la copertura del match.

g. g.