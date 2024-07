Primo colpo per il Prato. Il centrocampista Marino

Primo colpo di mercato in casa Prato. La società biancazzurra ieri ha iniziato a mettere concretamente fieno in cascina per la prossima stagione sportiva. Il primo volto nuovo è di quelli importanti e arriva a rinforzare la zona mediana del campo, quella che sarà più rivoluzionata, viste le mancate conferme di Sadek, Trovade, Gemignani e Gargiulo (e i dubbi sull’integrità fisica di Cela post infortunio, che comunque sembra ben indirizzato verso Grosseto). Si tratta infatti di Roberto Marino (foto a sinistra), centrocampista classe ‘98. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Catania, nella sua carriera vanta oltre 170 presenze in Lega Pro tra le fila di Seregno, Fano, Reggina e Messina. Il centrocampista inoltre può contare su circa 90 presenze in serie D, avendo indossato le maglie del Due Torri, del Sicula Leonzio e dell’Aglianese, dove nella scorsa stagione ha totalizzato 30 presenze, 5 gol e 4 assist. Marino è un calciatore duttile capace di ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo, esattamente come richiesto da mister Ridolfi. A centrocampo Marino dovrebbe (manca ancora l’ufficialità, ma la firma sembra solo una formalità) ritrovare Lorenzo Remedi (foto a destra), anche lui ex Aglianese con trascorsi importanti in serie C e in serie D, con il quale costituirà nuovamente una coppia solida e affiatata nella zona nevralgica del campo, e anche Filippo Gemmi, classe ’97 con esperienze a Livorno, Olbia, Foggia, Gavorrano, Lupa Frascati, Adriese e Real Forte Querceta. Potrebbe essere vicino ad indossare la maglia del Prato anche Simone Perugi, classe ’93 ex Zenith Prato, Colligiana e Aglianese.

In difesa si attendono le ufficialità delle conferme del portiere Ricco e dei difensori Monticone e Diana, mentre resta da trovare l’accordo con Angeli. Sugli esterni piacciono Matteo Fiaschi, pratese, classe 2004 che nelle ultime due stagioni ha giocato con l’Aglianese, e il terzino sinistro Nando De Ferdinando (classe 2005), che nella scorsa stagione si è diviso tra Empoli Under 18 e Seravezza. In attacco Moreo e Oliverio avevano ancora un anno di contratto, mentre si attende l’ok ufficiale per Gori ed è definitivamente sfumata la trattativa con Diallo, che si è accasato altrove. La scommessa, in questo reparto, potrebbe essere rappresentata da Brian Cellai, classe 2004 che è esploso la scorsa stagione in Eccellenza con il Signa, segnando 19 reti come seconda punta. Nel frattempo il segretario generale della società, Davide Carifi, lascia i biancazzurri e si trasferisce all’Empoli dove si occuperà di settore giovanile.

L. M.