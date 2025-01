Primo rinforzo per i bustocchi. La Pro Patria prende l’esterno sinistro Barlocco. E il club valuta l’ingresso di possibili nuovi soci

BUSTO ARSIZIO (Varese) E’ cominciato con un innesto dal mercato di riparazione il 2025 della Pro Patria, che potrebbe vedere anche l’ingresso di nuovi soci nel club presieduto da Patrizia Testa. Il condizionale è d’obbligo e al momento resta molto stretto il riserbo sui relativi nominativi, ma intanto il direttore sportivo biancoblù Sandro Turotti, come aveva promesso, è intervenuto prontamente sul mercato e ha ingaggiato il terzino ed esterno sinistro Luca Barlocco. Dopo la sconfitta con il Renate, dura era stata infatti la reprimenda del ds dei tigrotti sul fatto che la società non voglia assolutamente retrocedere dalla serie C e perciò l’inserimento del nuovo giocatore potrebbe preludere ad ulteriori manovre di mercato, che potrebbero toccare anche il centrocampo e l’attacco. Il trentenne Barlocco intanto porta nel 3-5-2 di mister Riccardo Colombo un po’ di esperienza, visto i suoi trascorsi nei professionisti con più di 300 presenze, dopo esser cresciuto nei vivai di Atalanta e Juventus, con le maglie di Alessandria, Virtus Entella, Vicenza, Piacenza, Carrarese, Pro Vercelli, Novara e Monopoli, l’ultima avventura calcistica prima dello svincolo. Per lui un contratto fino al 30 giugno di quest’anno e probabile debutto già contro la Giana Erminio nella partita in programma con calcio d’inizio alle 15 nel giorno dell’Epifania allo stadio Carlo Speroni, la prima partita interna del 2025 e del girone di ritorno, in cui i bustocchi sperano di risalire nella graduatoria. Luca Di Falco