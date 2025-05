Pro Palazzolo supera Desenzano 2-1 nel derby bresciano, speranze di ripescaggio in Serie C

Vittoria in rimonta per la Pro Palazzolo, che supera 2-1 il Desenzano nel derby bresciano e conquista un successo pesantissimo in ottica ripescaggio. La squadra di Didu così, guadagna posizioni chiave nella graduatoria, sperando in un possibile approdo in Serie C qualora una delle neopromosse o delle squadre già iscritte non perfezioni l’iscrizione al prossimo campionato.

La gara si apre con una lunga fase di studio. A spezzare l’equilibrio è un’azione corale del Desenzano proprio nel finale del primo tempo: Procaccio inventa in verticale per Quaggio, il cui tiro è respinto da Doldi. Sulla ribattuta, Biondini è il più reattivo e firma il vantaggio ospite. La reazione della Pro Palazzolo non si fa attendere.

Trascinata dal pubblico di casa, la squadra di Didu parte forte nella ripresa e pareggia dopo meno di dieci minuti: cross lungo da rimessa laterale, difesa ospite in affanno e Paloschi (nella foto), da vero bomber, gira di destro in rete. Per il trentacinquenne di Chiari è il terzo gol in un classico che conosce benissimo, il secondo con la nuova maglia.

Il match prende la via dei padroni di casa al 71’, quando Gasperi viene espulso per doppia ammonizione dopo un fallo a centrocampo. La superiorità numerica dà slancio alla Pro Palazzolo, che però fatica a trovare il varco giusto. Il gol decisivo arriva all’86’: Armati semina il panico sulla destra, mette in mezzo e dopo una respinta corta è Manto ad avventarsi sul pallone, firmando il 2-1 che fa esplodere il Comunale.

Nel finale, il Desenzano tenta il tutto per tutto e sfiora il pareggio con Bianchetti, ma trova un Doldi superlativo che salva il risultato e chiude i conti.

PRO PALAZZOLO-DESENZANO 2-1 (0-1). Marcatori: 44’ pt Biondini (D), 10’ st Paloschi (P), 41’ st Manto (P).

Matteo Baconcini