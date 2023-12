Professione bomber. Galligani a 9 gol. Candido e Ricciardo seguono con 5

E’ stato Elia Galligani a chiudere il girone di andata in testa alla classifica marcatori della Robur: nove le reti messe a segno dall’attaccante, a un solo passo dalla doppia cifra, traguardo che si era prefissato e quindi sfiorato di un soffio. Il bianconero ha anche raggiunto la vetta della classifica marcatori del girone, anche se in condivisione con altri suoi colleghi, ovvero Doka dell’Asta, Adami della Nuova Foiano e Del Pela dello Scandicci. Anche i suoi gol hanno contribuito a fare di quello del Siena il miglior attacco del raggruppamento B: ben 37 le reti segnate in 16 giornate (23 in casa, 14 in trasferta), con undici giocatori andati a segno: a quota 5 Candido e Ricciardo, a quota 4 Boccardi, a quota 3 Masini, Granado e il capitano Bianchi, a quota uno Achy, Biancon, Pagani e Cavallari (da aggiungere al computo anche l’autorete di Chiavacci della Lastrigiana). Passando alla difesa, quella bianconera, con 10 gol presi (6 in casa e 4 in trasferta), è la seconda migliore del girone: meglio ha fatto soltanto il Terranuova Traiana che ha incassato fino a questo momento 9 reti.