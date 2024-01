Professione bomber. Galligani è arrivato in doppia cifra. Boccardi a quota 6

Ha raggiunto la doppia cifra, l’attaccante Elia Galligani: con la rete segnata mercoledì alla Fortis Juventus il bianconero ha raggiunto le 10 marcature stagionali, confermandosi il miglior capocannoniere della Robur, seguito da Boccardi che con la doppietta del Berni è arrivato a quota 6, una in più di Candido e Ricciardo. Galligani è in testa anche alla classifica marcatori del girone B, benché debba condividere il primo gradino del podio con Del Pela dello Scandicci, attaccante da 20 reti a campionato (dietro, a 9, Doka dell’Asta, Cellai del Signa e Adami della Nuova Foiano). L’ex san Donato Tavarnelle non solo gioca e segna con continuità, ma sforna anche un assist dietro l’altro: 9 i passaggi decisivi ai compagni che hanno portato gol e punti. Quello della Robur continua a essere, senza possibilità d’appello per le altre squadre, il miglior attacco del raggruppamento: ben 41 i centri messi a segno dalla squadra di Lamberto Magrini (27 quelli realizzati tra le mura amiche del Berni), a fronte delle 11 reti subite, (seconda miglior difesa, dietro solo al Terranuova Traiana, seconda forza del girone, a 9).