Progresso-Corticella show. Un derby dal doppio volto

CASTEL MAGGIORE (Bologna)

Sarà senza ombra di dubbio l’attesissimo derby tra Progresso e Corticella uno dei match clou del turno infrasettimanale pre-pasquale del campionato di Serie D in programma oggi alle ore 14,30. Difficile, davvero, fare pronostici considerando che, come è noto, le stracittadine molto spesso non rispecchiano quelli che possono essere i favori della vigilia (come dimostrato anche due settimane fa dalla vittoria del Mezzolara sullo stesso Corticella). Ciò che è certo è che entrambe le squadre arrivano a questa sfida in salute sia dal punto di vista dei risultati che, di conseguenza, del morale. Il team di Alessandro Miramari (foto in alto a destra), sesto in classifica con una sola lunghezza di svantaggio dalla zona playoff (il cui ultimo posto utile è attualmente occupato dal Lentigione), è infatti reduce dalla splendida vittoria interna per 4-0 contro la corazzata Forlì mentre la band di mister Matteo Vullo (foto in alto a sinistra) è ancora scossa positivamente dall’impresa di San Marino che l’ha vista trionfare per 4-3, in pieno recupero, al termine di una sfida epica.

Gli obiettivi sono, però, diametralmente opposti. Se, come detto, i biancazzurri bolognesi vanno alla ricerca di un secondo approdo consecutivo ai playoff che rappresenterebbe un traguardo a dir poco strepitoso, i rossoblù di Castel Maggiore sognano una salvezza che sarebbe altrettanto incredibile. Ripescati all’ultimo, Selleri e compagni si trovano attualmente al quartultimo posto in classifica a quota 29 punti e, se il campionato finisse oggi, si giocherebbero la permanenza in categoria attraverso il playout sul campo della quintultima Pistoiese. L’obiettivo, da qui alla fine, è quello di incamerare più punti possibili per cercare, perché no, di scavalcare o la Pistoiese o la Sammaurese e giocare così lo spareggio in casa. Presto, però, per far calcoli.

Il presente si chiama derby: un derby, in programma al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, che dirà molto sulle reali possibilità delle due compagini di raggiungere i rispettivi obiettivi.