Progresso, un ko pesante . La salvezza è rimandata

Saranno necessari gli ultimi novanta minuti di questa lunga ed estenuante stagione per stabilire se il Progresso riuscirà a centrare la salvezza. Al ‘Filippetti’ di Riale, i rossoblù di Matteo Vullo hanno infatti fallito il match-point contro la diretta rivale Sammaurese perdendo 3-2 al termine di una partita rocambolesca. Grazie a questo successo, il team romagnolo ha agganciato il Progresso al quintultimo posto a quota 34, con i giallorossi di San Mauro che sono però da considerare davanti grazie agli scontri diretti a favore. La buona notizia di giornata, per Selleri e compagni, è però rappresentata dai risultati provenienti dagli altri campi: fatta eccezione per la vittoria del Certaldo sull’Aglianese che ha permesso ai viola toscani di salire al penultimo posto a 24, il Borgo San Donnino (25) è stato infatti sconfitto dal Ravenna e, se il campionato finisse oggi, il team di Castel Maggiore sarebbe salvo direttamente grazie alla franchigia di nove punti sul Borgo (ne bastano otto). Tra l’altro, all’ultima giornata in programma domenica prossima i piacentini faranno visita alla Victor San Marino mentre il Certaldo sarà impegnato sul campo della capolista Carpi. Ma, al di là delle altre, il Progresso avrà tutto nelle proprie mani perché, in caso di successo nel derby sul campo del già retrocesso Mezzolara, la salvezza sarebbe certa. Ma tornando alla cronaca del match, al 16’ la formazione ospite si porta in vantaggio: Montesi scappa via sulla destra e, dopo essersi accentrato, lascia partire una conclusione che non lascia scampo all’estremo difensore di casa. Al 32’, la Sammaurese trova il raddoppio: Nisi fa il vuoto sulla sinistra e mette in mezzo per l’accorrente Maltoni che, da due passi, insacca. Al 9’ della ripresa, il Progresso accorcia le distanze con Donnarumma che, servito da Rossi, vince un rimpallo con un difensore e scaglia un destro che gonfia la rete. Al 27’, i romagnoli restano in dieci per il doppio giallo di Maltoni e, otto giri di orologio più tardi, i rossoblù sfiorano il pari con un rasoterra di Rossi salvato miracolosamente da Ravaioli. Al 42’, nel momento di maggior sforzo dei padroni di casa, Pacchioni cala il tris finalizzando un velocissimo contropiede e a nulla vale, in pieno recupero, il gol del 2-3 in mischia di Biguzzi.