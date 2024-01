San Piero A Sieve

2

Viaccia

0

SAN PIERO A SIEVE: Sequi, Boddi, Barzagli, Pozzi, Bencini, Frilli, Fedele, Gori, Giani, Baroncelli, Delli Navelli. A disp.: Rita, Lukolic, Falaschi, Giovannoni, Bonifazi, Algerino, Santilli. All. Signorini.

VIACCIA: Biancalani, Melani, Piampiani, Martin, Maiolino, Ferroni, Sforzi, Wahabi, Tomberli, Bastogi, Rozzi. A disp.: Oliva, Torcasso, Martinelli, Papa, Michelozzi, Medini, Servillo, Batacchi, Fedele. All. Ambrosio.

Arbitro: Noto di Pisa.

Reti: 42’ Giani, 59’ Boddi.

Niente da fare per il Viaccia, sconfitto nettamente in casa del San Piero a Sieve e fermo a quota 26 punti a metà della classifica del girone A di Promozione. Amaro in bocca per gli uomini allenati da mister Ambrosio, che si complica la vita da solo già al termine del primo tempo, perdendo un pallone sanguinoso durante una costruzione dal basso e subendo l’infilata del primo vantaggio locale: Giani ne approfitta subito per infilarsi fra le maglie pratesi e battere Biancalani in maniera imparabile, portando sull’1-0 i suoi al 42’. Il campo grande non aiuta il Viaccia, apparso non nella miglior giornata anche a livello di gioco e di fluidità. Si va comunque al riposo con i pratesi sotto di una rete e ancora in partita.

Il raddoppio del San Piero a Sieve arriva dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa. Anche in questo caso la fortuna non aiuta il Viaccia, visto che Boddi infila l’angolino in maniera imparabile con quello che pare sostanzialmente un cross sbagliato, regalando la rete della sicurezza ai suoi al 59’.

A questo punto arriva una reazione d’orgoglio da parte della compagine di mister Ambrosio, che però sbaglia tutto lo sbagliabile di fronte alla porta e non riesce mai a riaprire il match, malgrado gli errori commessi dalla retroguardia locale. I minuti scorrono e il risultato non cambia più, perché nel finale ci si mette anche la traversa a fermare i tentativi del Viaccia, che deve quindi rassegnarsi ad incassare questa sconfitta in trasferta.

L. M.