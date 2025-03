Promozione

Forte Dei Marmi 2015

2

Lampo Meridien

0

2015: Ceragioli, Gentile (44’ Cardillo), Arcidiacono, Papi, Sodini F., Rocchiccioli, Alberti (22’ st Manfredi), Del Soldato (44’ st Casani) Maggi (3’ st Rodriguez), Minichino, Bresciani (9’ st Lossi). A disp. Nocchi, Valori, Vaira, Rodriguez, Tonacci. All. Cagnoni.

LAMPO MERIDIEN: Costa, Simi, Notarelli, Viti (27’ st Benvenuti) Del Sorbo, Benassi, Boghean, (27’ st Chianese), Di Vito, Bitep (8’ st Pirone), Mercugliano (8’ Zingarello), Biagioni (30’ st Dingonzi). A disp. Bartolozzi, Ferrucci L., Bargellini, Bicchieri. All. Bartolozzi.

Arbitro: Ponzalli di Prato.

Marcatoi: 17’ Rocchiccioli (rig.), 42’ st Manfredi

Il Lampo Meridien torna dalla trasferta di Forte dei Marmi con una sconfitta. Interrotta la serie positiva di due vittorie, iniziata con la gestione del nuovo allenatore Bartolozzi. Una gara iniziata subito in salita. Dopo diciassette minuti di gioco l’arbitro fischia un calcio di rigore, che scatena le proteste dei giocatori del Lampo Meridien. Bitep, calciando la palla, colpisce leggermente la punta Maggi che cade. Rigore che viene abilmente trasformato da Rocchiccioli. Nel secondo tempo i ragazzi di Bartolozzi rimangono in dieci. Viene espulso per doppia ammonizione il difensore Benassi. A tre minuti dal novantesimo il gol del raddoppio del Forte con un contropiede chiuso da Manfredi.

m. m.