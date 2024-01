Promozione. A Maliseti arriva il Pietrasanta. È caccia alla prima vittoria

Torna in campo il Maliseti Seano nel girone A di Promozione. Per gli amaranto il girone di andata si chiuderà oggi alle 14.30 contro il temibile Pietrasanta, che arriverà al "Comunale" di Maliseti desideroso di avvicinarsi a posizioni più nobili di alta classifica. Inutile dire che per i pratesi è necessaria una svolta, in questo 2024, per tentare di raggiungere quanto prima la permanenza in categoria. La formazione allenata da Di Vivona (chiamato a sostituire Carovani in panchina) si trova al penultimo posto senza aver ancora vinto una partita, con soli 7 punti. Il Pietrasanta, al contrario, veleggia a metà del tabellone con 20 punti.