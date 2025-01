PROMOZIONE - "a». Marginone battuto. Ma sfiora il pari

Real Cerretese 1 Marginone 0

REAL CERRETESE: Battini, Novi (Tramacere), Monti (Bouhafa), Meucci, Lamberti, Mordagà, Fedi, Gargiulo, Melani, Pieri, Nieri (Bargellini). (A disp.: Santini, Antonini, Lapi, Shahid, Scaranna). All.: Petroni.

MARGINONE: Morini, Carmignani (Sheta), Conte, Lavorini, Carlini, Bellandi (G. Mangiò), Del Magro, Puccini (Casali), Venturini (Papagna), Cortesi, Rotunno (L. Mangiò). (A disp.: Bolognesi, Del Pistoia, Ratti, Bandoni). All.: Moretti.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Rete: 3’ st Nieri.

CERRETO GUIDI - Il Marginone perde di misura in casa della prima in classifica che continua il suo cammino a braccetto con il San Giuliano.

Il primo tempo si gioca su buoni ritmi con le due squadre che non si risparmiano, anche se il Marginone riesce a tenere bene il campo, al cospetto di una formazione costruita per vincere. I ragazzi di Moretti creano anche diverse buone occasioni, ma non sono riusciti a concretizzarle.

Nella ripresa il Real Cerretese passa in vantaggio subito al 3’ con Nieri che riesce a battere Morini. Il Marginone non ci sta e prova subito a pareggiare e, alla mezz’ora, centra la traversa con Cortesi. La palla non vuol saperne di entrare e così arriva questa sconfitta immeritata al cospetto della capolista che, con il minimo sforzo, ha conquistato tre punti che le consentono di rimanere agganciata all’altra capolista.

Il Marginone rimane fermo a 17, a quattro punti di distacco dal Valdinievole Montecatini, al quint’ultimo posto a 21. Domenica prossima, alle 15, i ragazzi di Moretti affronteranno, al "Tei", la Lunigiana Pontremolese che ha perso in casa dell’Urbino Taccola in piena lotta play-off.

Al. Lomb.