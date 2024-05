Promozione. Ancora insieme. Casette Verdini e il tecnico Lattanzi

Casette Verdini e l’allenatore Roberto Lattanzi saranno ancora insieme anche nella prossima stagione. La società, militante in Promozione, ha messo il primo tassello per la prossima stagione e ha deciso di ripartire dal tecnico arrivato a fine ottobre dopo l’esperienza con la Maceratese. Lattanzi aveva già lavorato nella stagione 2021-22 con il Casette Verdini e quell’esperienza si era conclusa con il salto nel campionato di Promozione, l’anno successivo aveva chiuso al settimo posto e in questo all’ottavo. La dirigenza del Casette Verdini non si è lasciata sfuggire la possibilità di proseguire con Lattanzi il progetto avviato lo scorso anno.