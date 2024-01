Promozione. Anedda fa esplodere la gioia del Montelupo al 90’. Vittoria amaranto meritata, ospiti mai pericolosi

montelupo

1

invictasauro

0

MONTELUPO: Lensi, Cupo (79’ Bianchini), Piochi, Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Cintelli (79’ Bini), Safina (85’ Brogi), Anedda, Gueye (70’ Ndaw), Ulivieri. A disp. Cappellini, Beconcini, Martelli Masi, Bruno, Pagano. All. Lucchesi.

INVICTASAURO: Nunziatini, Tosoni, Paccagnini, Raito, Savini, Agnelli, Tropi, Greco, Villani, Angelini, Bianchi. A disp. Speroni, Affabile, Nelli, Sabbatini, Conti, Galli, Scalabrelli. All. De Masi.

Arbitro: Magherini di Prato.

Rete: 90’ Anedda.

MONTELUPO FIORENTINO – Prestazione di assoluto spessore per gli amaranto, che iniziano l’anno nuovo come meglio non potevano, dopo che la sosta invernale era iniziata dopo il ko di misura di Grosseto con la corazzata Belvedere con tante recriminazioni per gli episodi arbitrali. Stavolta la squadra di Lucchesi, fin dal primo minuto, gioca corta, baricentro alto e aggredisce nella propria trequarti l’Invictasauro che per 90 minuti non si renderà mai pericoloso. Il Montelupo centra invece la traversa al 40’ con Tremolanti, ma torna negli spogliatoi senza essere riusciti a sbloccare il risultato. La ripresa inizia sulla falsa riga dei primi 45 minuti, ma col passare del tempo i padroni di casa accusano un po’ di stanchezza, a causa anche del campo molto allentato, ed iniziano ad essere un po’ più imprecisi. Sembra un’altra partita stregata, insomma, poi proprio allo scadere un potente e preciso diagonale di Anedda fa esplodere la gioia sulle tribune e in panchina al Castellani.

Si.Ci.