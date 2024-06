Promozione. Audax Rufina riparte: "Voglia di rinvincita»

Dopo alcuni giorni necessari per pianificare al meglio la nuova stagione di Promozione 2024-25, il direttore generale dell’Audax Rufina, Massimo Innocenti può ritenersi soddisfatto nel ribadire che i primi due importanti arrivi in casa Rufina sono di notevole spessore. Due novità di rilievo che riguardano il nuovo direttore sportivo, Paolo Banchi ex Fortis Juventus, e quella dell’allenatore Luca Tognozzi ex Affrico. Già con la prima notizia della scelta del nuovo direttore sportivo Banchi, l’entusiasmo è riesploso all’interno della società bianconera dopo la delusione patita per la retrocessione dall’Eccellenza.

Subito al lavoro, il nuovo diesse nello scacchiere ha inserito la prima pedina fondamentale, quella dell’allenatore con la scelta di un tecnico preparato che ha terminato l’attuale stagione di Promozione con la squadra dell’Affrico portandola in Eccellenza.

"Ripartiamo con Luca Tognozzi che è un allenatore vincente – precisa il neo diesse Banchi – che ha trovato la piena sintonia e condivisione con la società su un progetto che mira a far tornare l’Audax Rufina subito protagonista. Direi che meglio di così la società bianconera non poteva iniziare la nuova stagione con un tecnico che fa giocare bene le squadre, come lo ha fatto con la società Affrico vincendo il campionato".

Sarà una campagna acquisti con molte novità?

"Per prima cosa si riparte con la riconferma di quasi tutto il gruppo che abbiamo in casa; in pratica lo zoccolo duro. Al momento da questi giocatori abbiamo ricevuto la piena disponibilità di voler continuare a giocare con noi e sono: i difensori Gabriele Grazzini, Alessandro Sequi, Andrea Sitzia, Gabriele Fumelli, Vanni Ballini. Poi, i centrocampisti Filippo Maccari, Andrea Celli, Cosimo Somigli e per ora l’attaccante Mattia Di Vico. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente altre conferme. E’ chiaro che serviranno anche alcuni inserimenti per ogni reparto, scelte che faremo prossimamente in sintonia con Tognozzi. In definitiva, il futuro alla Rufina è iniziato".

Giovanni Puleri