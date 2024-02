Promozione. "Aurora, il pareggio è alla portata. Il Matelica può allungare il passo»

Continua in Promozione il duello a distanza tra la capolista Matelica e l’inseguitrice Vigor Castelfidardo, distanziate di 2 punti, ma il calendario propone partite interessanti per la zona salvezza. Ecco i pronostici di Roberto Buratti, allenatore del Trodica, sulle partite della 21ª giornata del girone B di Promozione.

Appignanese-Sangiorgese Monterubbianese: "L’Appignanese sa farsi rispettare sul suo campo, è una squadra arcigna ed ecco perché la vedo favorita: 1".

Atletico Centobuchi-Corridonia: "L’Atletico Centobuchi sta attraversando un periodo favorevole e per Corridonia si profila una partita difficile. Metto 1".

Aurora Treia-Vigor Castelfidardo: "L’Aurora Treia è reduce dall’importante vittoria in casa del Porto Sant’Elpidio mentre gli avversari sono secondi in classifica e hanno infilato una serie di risultati positivi. Si tratta di una partita che può finire in parità: X".

Casette Verdini-Trodica: "È una gara con un elevato tasso di difficoltà. Di fronte formazioni che vogliono i tre punti: i locali per sperare nei playoff e noi per riprendere il cammino. Dobbiamo vincere a tutti i costi, anche se lamentiamo qualche assenza: 2".

Elpidiense Cascinare-Cluentina: "L’Elpidiense Cascinare viene da un periodo in cui ha fatto registrare una flessione, però adesso ha recuperato diversi elementi e in casa sa farsi rispettare: 1".

Matelica-Potenza Picena: "È troppo netto il divario tra le squadre come dicono i 28 punti di differenza. È un 1".

Monticelli-Porto Sant’Elpidio: "Si affrontano squadre giovani e che esprimono un buon calcio, prevedo un pareggio date simili premesse".

Palmense-Rapagnano: "La Palmense è favorita in uno scontro importantissimo per la salvezza".