Promozione avvincente per Pietrasanta e Forte. Terigi e Maggi al "top». In arrivo i big-match

In Promozione la prima domenica del 2025 ha visto due pareggi 1-1 in rimonta per le nostre squadre versiliesi... e sono entrambi ottimi punti conquistati.

La capolista Pietrasanta il segno X l’ha fatto contro l’ottima Larcianese rimontando subito l’iniziale svantaggio grazie al rigore trasformato dallo specialista mancino viareggino Leonardo Terigi (già al suo 4° sigillo in questo campionato... che sta vivendo molto “alla Materazzi“). La squadra biancoceleste di ’Beppe’ Della Bona (che come migliore in campo ha nuovamente avuto l’inesauribile quasi 40enne centrocampista viareggino Fabio Biagini) ha così mantenuto il +2 di vantaggio sul San Giuliano. I nerazzurri pisani, grazie al 2° gol in 2 partite del viareggino Cristian Brega, hanno ripreso sull’1-1 al fotofinish il Viaccia nel testacoda che stavano incredibilmente perdendo.

Ora però a -2 dal Pietrasanta si è rifatta sotto anche l’ottima Real Cerretese (che nel campionato dei super-tridenti d’attacco non sfigura di certo col suo trio Fedi-Melani-Bouhafa), che grazie al gol-partita di Gargiulo ha battuto 1-0 a domicilio l’Urbino Taccola dei viareggini Samuele Chicchiarelli, Tommaso Fazzini e Matteo Santini. La sfida fra viareggini Firenze Ovest-Marginone invece è stata vinta 4-2 dai lucchesi (grazie al poker di Cortesi) allenati da Paolo Moretti nonostante il gol nei fiorentini del ’Niño’ Giacomo Petracci.

Grande impresa anche per il Forte dei Marmi del tattico sergente Luca Cagnoni (allenatore sempre più emergente), mai domo e più forte dell’emergenza (era senza Rodriguez, Lossi e Tedeschi), che esce indenne dal “Lunezia“ contro la Pontremolese dei massarosesi Gabriele Ceciarini (a segno) e Federico Mengali. Ci pensa il solito Alessandro Maggi, stavolta responsabilizzato anche dalla fascia da capitano al braccio, a siglare il pari ad inizio ripresa. Per il 22enne bomber Maggi è il 10° sigillo in questo campionato (dove va segno consecutivamente da 5 giornate... in cui ha fatto 7 reti!) e l’11° stagionale.

E domenica prossima ci sono i "big-match" San Giuliano-Pietrasanta e Cerretese-Forte.