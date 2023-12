Promozione. Belvedere, due arrivano e due vanno

In svolgimento il calciomercato dilettantistico. In Promozione, le formazioni più attive sono il Belvedere, terza in classifica, ed il Sant’Andrea che sta lottando per la salvezza. In casa Belvedere sono arrivati due giovani giocatori dal Grosseto. Il primo è il trequartista Kevin Guadalupo, classe 2004, che può giocare su più fronti d’attacco. Mentre la collaborazionecon la società biancorossa ha portato poi anche all’innesto di Mattia Barontini. In attacco poi è stato preso un giocatore importante come Giovanni Bandini, ex Poggibonsi, Mazzola e Sansovino. Tre elementi per rinforzare la rosa a disposizione di mister Giallini che intanto ha ceduto due giocatori. In uscita infatti Leonardo Lorenzini, difensore, passato al Sant’Andrea. In uscita dal Belvedere anche Mehdi Bouchallikh, che è passato in Seconda categoria alla Nuova Grosseto. In casa Sant’Andrea invece è stato ceduto in Seconda categoria, allo Scarlino, l’attaccante Vincenzo Vento.