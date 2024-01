Promozione. Belvedere impatta. Ma la rincorsa al vertice continua

La sedicesima giornata del girone B di Promozione ha fatto "scappare via" ancora una volta le prime due della classe. Il Belvedere, fermato in casa dal Centro Storico Lebowski sullo 0-0, perde contatto con le prime due della classifica, dovendo ora rincorrere a meno due. Un gap che può essere ricucito, ma arrivato al termine di uno 0-0 che grida vendetta, con troppi errori davanti porta dei rossoneri. L’altro pareggio di giornata delle maremmane, giunto come una vittoria, è stato quello del Sant’Andrea contro l’Urbino Taccola, formazione che in classifica ha 15 punti in più dei biancocelesti. Sconfitte di misura invece per Invictasauro e Atletico Maremma. I primi hanno preso contro un Castiglioncello sorprendente, mentre la formazione di Lorenzini ha ceduto solo 1-0 alla capolista Sestese. La classifica: San Miniato Basso 38, Sestese 38, Belvedere 36, Saline 25, Urbino Taccola 25, Centro Storico Lebowski 22, Atletico Maremma 22, Invictasauro 22, Colli Marittimi 22, Montelupo 21, San Miniato 20, Castiglioncello 18, Atletico Piombino 15, Armando Picchi 11, Sant’Andrea 10, Porta Romana 7.