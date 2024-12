Promozione. Belvedere, preso dal Grosseto il talentuoso Filippo Fregoli

Il Belvedere Grosseto, leader del girone B di Promozione, "pesca" ancora dal Grosseto. La società del presidente Federico Clementini infatti punta a rinforzare la propria rosa, per non incappare in qualche passaggio a vuoto. In settimana infatti per la società rossonera si sono registrati due movimenti: uno in entrata ed uno in uscita per la formazione di mister Giallini. Arriva in quel di Roselle Filippo Fregoli, giovane talento dell’Us Grosseto, classe 2006 che può ricoprire diversi ruoli tra centrocampo ed attacco. Nato a Grosseto il 26 ottobre 2006, il giocatore ha dimostrato il suo valore sia in serie D che in Coppa Serie D, totalizzando finora 21 presenze complessive e mostrando grande determinazione e capacità tecniche. Ala destra naturale, dotato di piede destro, il diciottenne rappresenta un investimento importante per il futuro del club, oltre che un valore aggiunto per il presente. Con questa operazione, il Belvedere conferma la propria ambizione di consolidare il primato in classifica, puntando su giovani talenti in grado di fare la differenza. In uscita invece si registra l’addio di Lapo Torricelli che approda alla Montagnano 1966. Per l’esterno fiorentino sei mesi di campionato dove non è riuscito ad imporsi, chiuso dall’esplosione del giovane Tenci.