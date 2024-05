Promozione. Buratti: "Trodica, la meritocrazia non sempre paga»

Il 6° risultato utile nel bel finale di stagione è stato il più triste per il Trodica. Come nel match di campionato, giocato però nell’altro impianto cittadino, Vigor Castelfidardo e biancoazzurri hanno pareggiato, stavolta 1-1 e l’epilogo ha sancito l’eliminazione degli ospiti dai playoff. Niente finale del girone B, niente Eccellenza che manca dal 2016, obiettivo sempre svanito sotto la nuova gestione societaria post pandemia e nonostante investimenti sempre massicci. Al "Mancini" il Trodica non aveva alternative al blitz e ad infrangere i suoi sogni ci ha pensato pure la malasorte, palesatasi in forma di traversa e palo, colti da Pampano nell’ultima azione dei regolamentari e poi da Bittolo nel 2° supplementare. Dispiaciuti per il risultato e segnati dal dolore per la scomparsa di Simone Castignani che giusto la sera precedente era a cena con loro, i tifosi delle Teste Matte hanno applaudito la squadra. Mister Roberto Buratti ha analizzato così l’1-1: "La fortuna non è stata dalla nostra parte, anche il gol ce lo siamo fatti da soli con dei rimpalli. Purtroppo il calcio non sempre è meritocratico, contano i risultati e quindi brava la Vigor. Si chiude una stagione bella, sono arrivato a dicembre trovando un gruppo stupendo e una tifoseria di categoria superiore. Ho senso di rivalsa e spero di raggiungere l’obiettivo la prossima stagione".

Andrea Scoppa