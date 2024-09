Promozione. Campionato al via. La "prima» è senza derby

Dopo il preliminare del primo turno di Coppa Italia di Promozione oggi inizia il campionato per le quattro formazioni maremmane del girone B. Tante le attese per le compagini maremmane con il Belvedere Grosseto e l’Atletico Maremma insieme al Massa Valpiana che possono lottare per un piazzamento play off. Attenzione però anche all’Invictasauro, team ringiovanito sul mercato dal direttore sportivo Giuliano Dragoni, che può vestire il ruolo di rivelazione.

L’Atletico Maremma ospita i Colli Marittimi in una sfida che non si annuncia facile per gli uomini di mister Lorenzini, anche se i segnali arrivati dal match di domenica contro il Belvedere sono positivi.

Proprio la squadra di Giallini, eliminata dalla coppa per un ricorso, non avrà un compito facile sul terreno di gioco del Castelfiorentino. La formazione fiorentina, retrocessa dall’Eccellenza, ha costruito una rosa per una stagione tranquilla.

C’è tanta attesa all’"Elmi" di Massa Marittima dove i padroni di casa di mister Madau vogliono festeggiare con un successo il ritorno in Promozione. Sicuramente la rosa c’è e i metalliferi lo vorranno dimostrare con il Ginestra, anche se non sarà facile contro una formazione che non avrà ambizioni di primato. Infine trasferta insidiosa, ma non impossibile per l’Invictasauro sul terreno di gioco del San Miniato Basso, che quest’anno non sembra avere la corazzata dello scorso anno.