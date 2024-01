Promozione. Casalguidi, rinvio per maltempo. Monsummano in campo oggi

L’ultima giornata del girone d’andata di Promozione si disputa in questo primo fine settimana del 2024.L’Intercomunale Monsummano anticipa e va in campo oggi per la Befana, con fischio d’inizio alle 14,30. Tutto rinviato invece per il Casalguidi, che avrebbe dovuto ospitare il Viareggio capolista e ancora imbattuto dopo le 15 gare sin qui giocate. I ragazzi guidati da Benesperi non scenderanno in campo a causa dell’allerta meteo: match rinviato. I gialloblù avrebbero voluto centrare un risultato di prestigio, ci proveranno quando la sfida sarà recuperata (verosimilmente il 10). L’Intercomunale Monsummano è invece regolarmente atteso dal Viaccia (al Nelli di Montemurlo, però): gli amaranto cercano ulteriori conferme per rimanere vicini alla zona playoff del girone A, distante pochi punti.

Il turno si completa domani: tutti in campo come di consueto alle 14,30. Dopo la sosta natalizia il Lampo Meridien riprende il campionato, giocando in casa, allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio, contro il San Piero a Sieve. Una gara impegnativa per i ragazzi di Magrini che incontrano un avversario di livello, quarto in classifica con 28 punti. Un test valido per vedere all’opera la squadra del Lampo Meridien, dopo i rinforzi che sono arrivati nel mese di dicembre. Alla corte di Magrini sono arrivati Vettori, Dingozi, Boghean e Raffi. L’obiettivo sarà quello di conquistare l’intera posta in palio, per cercare di avvicinarsi al vertice della classifica generale. Nell’ultima giornata di campionato il Lampo Meridien ha vinto 2-0 in trasferta sul campo del Maliseti Seano, mentre il San Piero a Sieve ha avuto il suo turno di riposo. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo l’unico assente sicuro sarà il difensore Simini, fermato per una giornata dal giudice sportivo.

Domani, infine, la Larcianese sarà impegnata in trasferta sul campo dei carrarini della San Marco Avenza. La gara si giocherà sul sintetico ’D’Este - La Covetta’ di Avenza. La formazione avversaria viene dal pareggio esterno conseguito sul campo del Luco 1-1. In classifica generale non è messa bene, occupando la terzultima posizione con 14 punti, quattro in meno della Larcianese Per i ragazzi di Maurizio Cerasa sarà la prima di tre gare in una settimana: infatti mercoledì 10 gennaio alle 16 è in programma la terza decisiva sfida di Coppa Italia a Cerreto Guidi, mentre domenica prossima inizierà il girone di ritorno con un’altra impegnativa trasferta a Pontremoli. Per la gara di Avenza la rosa è al completo, non ci sono squalifiche o infortuni tra i calciatori. L’attenzione dovrà comunque essere alta poiché storicamente le riprese dei campionati dopo le soste riservano spesso molte sorprese.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini