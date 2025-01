Promozione. Castelfiorentino United a reti bianche

Armando Picchi0Castelfiorentino United0

ARMANDO PICCHI LIVORNO: Grassia, Lusito, Vanni, Tocchini, Carnieri, Cicero, Meta, Domenici, Garunja, Bonsignori, Madi. A disp.: Di Tizio, Figaro, Ciolli, Tarloni, Placidi. All.: Casapieri

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Petri, Pisaneschi, Chiti, Maltinti, Mancini, Leoncini, Bagnoli, Fontanelli, Cicali, Boye. A disp.: Neri, Castaldi, Guasti, Natale, Sebastiano, Bianchi, Cartocci, Reale, Zohouli. All.: Bartalucci

Arbitro: Nannucci di Prato

LIVORNO – Così come all’andata il Castelfiorentino United non riesce a battere il fanalino di coda Armando Picchi. Dopo lo 0-0 del Neri, infatti, finisce a reti bianche anche a Livorno. Prosegue quindi il momento no dei valdelsani che non vincono dallo scorso 8 dicembre e continuano a faticare in trasferta, dove finora hanno raccolto appena 3 punti in 10 gare con solo 2 reti all’attivo. Un pareggio che spinge la squadra di Bartalucci a doversi cominciare a guardare le spalle con la zona play-out che resta a soli quattro punti di distanza.