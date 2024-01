Promozione. Castelnuovo: gara della svolta a Settimello. Pedreschi festeggiato per i suoi ottant’anni

Domani, domenica, alle 15, trasferta del Castelnuovo al "Neto" di Settimello di Calenzano, in una partita che sa di spartiacque per la stagione dei gialloblu di Pisciotta.

"Tre punti sono importanti – commenta il team manager Pierpaolo Pucci – per agganciarci alla parte alta della classifica. Abbiamo 24 punti, ma la zona play-off non è molto lontana, anche se, nel mezzo, ci sono parecchie squadre. Le ultime prestazioni sono state convincenti e anche domenica scorsa, con il San Piero a Sieve, abbiamo disputato una buona gara".

Il Castelnuovo è, attualmente, nono in classifica, con 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Fuori casa ha vinto una volta, pareggiato due e perso cinque. Unica vittoria a Larciano, con un gol di Tersigni. Il Settimello è quattordicesimo, con 15 punti, frutto di 5 vittorie e 12 sconfitte. E’ l’unica squadra del girone a non aver mai pareggiato e, questo, fa sorgere qualche pensiero tra i gialloblu. In casa i fiorentini hanno vinto 2 volte e sono stati sconfitti in 6 confronti. Nel Castelnuovo potrebbe scendere di nuovo in campo l’attaccante Riccardo Benedetti, infortunatosi nella prima gara in gialloblu. Fra le cose positive la crescita continua di Tommaso Cecilia, classe 2004, ormai un perno della squadra. Importante anche il ritorno al gol di Camaiani che è andato in rete nelle ultime due gare.

Domenica scorsa, a fine gara, festa grande negli spogliatoi per Franco Pedreschi (foto), 80 anni, di cui 64 di intenso amore per i colori gialloblu, prima da giocatore, poi allenatore, dirigente e, ora; da presidente onorario. Pedreschi, una vita divisa tra famiglia, pasticceria e pallone, mancava da qualche tempo dal "Nardini" e giocatori e dirigenti hanno colto l’occasione per stringersi intorno festanti.

Dino Magistrelli