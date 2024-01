Promozione. Castelnuovo: gol dopo 50 secondi. Ma la beffa del pari arriva al 95’

SETTIMELLO

1

CASTELNUOVO

1

SETTIMELLO: Marchi, Diffini, Manetti, Francini, Testaguzza, Ussia, Lakti, Thiam, Orlandi, Calabretta, Becattini. All.: Giannini.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Labozzetta, R. Biagioni, L. Biagioni, Bonaldi, Cecilia, Inglese, Camaiani, Bartolomei, Babboni, Grassi, Tersigni. All.: Pisciotta.

Arbitro: Bolognesi di Siena.

Rete: 1’ Camaiani, 95’ Calabretta.

SETTIMELLO DI CALENZANO - Una rete dopo cinquanta secondi di gioco ed una prima del triplice fischio finale dopo cinque minuti di recupero hanno sancito il risultato di parità allo stadio "Il Neto", lasciando, sicuramente, l’amaro in bocca agli ospiti della Garfagnana che, ormai, avevano assaporato la gioia del successo.

Il gol di Camaiani, arrivato in avvio, aveva spianato la strada al Castelnuovo che ha disputato una buona gara e che ha dovuto fare i conti con la grinta dei locali del trainer Giannini che stanno attraversando un buon momento in campionato e che, alla fine, hanno acciuffato, con il solito Calabretta, il pari, il primo in assoluto per la formazione di casa.

I garfagnini ci sono rimasti male per questa vittoria sfumata all’ultimo secondo. Anche perché, per loro, rappresentava un po’ uno spartiacque per la stagione dei gialloblu di Massimiliano Pisciotta per rientrare nella zona play-off.

Antonio Mannori