PROMOZIONE. Castelnuovo. Il dg Vichi: "Bilancio fin qui positivo»

Castelnuovo al giro di boa. "Il bilancio dei primi mesi di lavoro – commenta il direttore generale Emanuele Vichi (foto) – è positivo, con la riorganizzazione del settore giovanile e della scuola calcio, con la collaborazione di altre società, come Gallicano e New Team di San Romano in Garfagnana; l’accordo di affiliazione con la Lucchese, il proseguimento dell’attività calcistica femminile, sia con la prima squadra che le squadre di scuola calcio. La recente inaugurazione del manto in erba sintetica del “Nardini” segna un nuovo e incredibile slancio per la nostra attività e, per questo, ringraziamo l’amministrazione comunale che ha reso il nostro impianto un autentico gioiello".

"Il progetto Castelnuovo – continua Vichi – poggia sul settore giovanile e la scuola calcio e, per questo, sono diverse le iniziative e i momenti di confronto e di attenzione alle fasce di età più piccole. In quest’ottica, la programmazione dell’attività settimanale, dagli allenamenti alle partite, si è concentrata sul rinnovato stadio, in cui, durante questo periodo delle festività, stanno prendendo avvio i tornei per Esordienti, Pulcini e Primi calci. Ci sarà, inoltre, un camp invernale in collaborazione con la Koala Soccer School, con istruttori professionisti e qualificati". "Ringraziamo – conclude il dg – tutti quelli che ci stanno aiutando a sviluppare e accrescere il nostro percorso".

Dino Magistrelli