Promozione. Casumaro, la serie positiva si arresta in casa col Faro

Casumaro 0 - Faro 1: Saccenti, Pansini, Vinci, Benini, Sarto, D’Elia, Correggiari, Catozzo (68’ Guernelli), Daniel, Chinappi, Govoni (77’ Bellodi). A disp: Pancaldi, Amadelli, Hidri, Pencarelli. All. Rambaldi.

FARO: Mussardo, Dozzi, Nardi, T.Satalino (64’ S.Satalino), Essoufyani (79’ Barsotti), D.Lenzi, M. Lenzi (71’ Ruzzolini), D’Isanti (58’ Garni), Peri, Schioppa, Aldrovandi. A disp: Pisi, Pasquali, Landi, Ferrari, Isamaili. All. Zanini.

Arbitro: Francesco Stano di Modena. Marcatori: 52’ Aldrovandi.

Note: ammoniti Vinci e Govoni.

Dopo tredici risultati utili consecutivi, il Casumaro cade in casa ad opera di un concreto Faro. La formazione appenninica capitalizza il gol di Aldrovandi all’inizio del secondo tempo. Il primo squillo però è dei rossoblù, al 4’ un tiro di Govoni è deviato in angolo da Mussardo, che si ripete anche all’8’. Al 13’ in tribuna si reclama un rigore per un’entrata dubbia del portiere su Chinappi. Al 19’ ci prova Barbieri da fuori, il tiro sfiora il palo. Al 34’ è Guernelli a tirare da fuori, il portiere fa buona guardia.

Il secondo tempo si apre con un’azione insistita di Sarto, palla all’indietro per Catozzo che di prima conclude impegnando il portiere avversario, che para in due tempi. Non c’è tregua: combinazione in velocità tra Daniel e Chinappi, palla a Catozzo che si presenta in area da solo ma tira alto. Al 6’ bella azione di Chinappi, che entra in area da sinistra, serve Correggiari che di prima conclude impegnando il portiere con una parata a terra. Breve giro di lancette e ospiti in vantaggio: incomprensione difensiva nell’area rossoblù, il più lesto di tutti è Aldrovandi, che di testa da due passi batte un incolpevole Saccenti.