Promozione. Casumaro punito nella ripresa. Valsetta Lagaro in scia al Mesola

casumaro

0

valsetta lagaro

1

: Saccenti, Pansini (64’ Sarto), Vinci, Benini, Farina, D’Elia, Correggiari, Barbieri, Daniel (80’ Guernelli), Slimani (61’ Chinappi), Govoni. A disp: Pancaldi, Amadelli, Bellodi, Pencarelli, Cattozzo, Cresta. All. Rambaldi.

VALSETTA LAGARO: Crocco, Badiani, Sabbi (80’ Plicchi), Ravaglia, Simonazzi, Gabrielli, Innocenti, Lamma, Serra, Romeo (75’ Baietti), Gentilini. A disp: Giuliani, Borghesi, Atzeni, Pierucci, Masini, Baietti, Plicchi, Baldi. Allenatore Tagliati.

Arbitro: Palombo di Ravenna.

Marcatore: 59’ Romeo.

Note: ammoniti Pansini, Vinci, Ravaglia, Borghesi.

Il Valsetta Lagaro espugna il "Merighi" di misura, al termine di una partita nella quale il Casumaro ha fatto vedere le cose migliori, la formazione ospite per contro è stata cinica e concreta. Nel primo tempo i rossoblù sono pericolosi con Govoni, che in due occasioni, in mischia e davanti al portiere, sbaglia la mira. Saccenti invece è inoperoso. Dopo l’intervallo il Lagaro sblocca il risultato dopo un quarto d’ora. L’azione nasce da un fallo non rilevato ai danni di Slimani, Romeo si invola e dal limite dell’area trova il tiro vincente. Da qui in avanti si gioca a una sola porta, il Casumaro costringe la formazione ospite solo a difendersi e costruisce due opportunità con Guernelli, cui risponde Crocco con due ottimi interventi. Un’altra opportunità capita a Govoni, il suo tiro in mischia è fuori bersaglio di poco. Nell’ultimo minuto di recupero il Casumaro potrebbe acciuffare il meritato pareggio. Su un batti e ribatti in area, nell’ennesima mischia nell’area del Valsetta Lagaro Cresta ha l’occasione giusta, il suo tiro però non è fortunato, esce di poco, tra la disperazione degli infreddoliti spettatori. Una sconfitta che punisce il Casumaro di là dei demeriti e consente agli ospiti di restare in scia del Mesola.

Franco Vanini