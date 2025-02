Promozione. Cerretese, arriva il Lampo Meridien

Sono di scena tutte tra le mura amiche le tre squadre locali impegnate nell’odierna sesta giornata di ritorno di Promozione (fischio d’inizio alle 15). Partiamo dal girone A, dove la capolista Real Cerretese ospita al Palatresi il Lampo Meridien dell’ex Biagioni (l’attaccante classe 1994 è arrivato lo scorso 11 gennaio dai ‘cugini’ della Larcianese). Lampo Meridien, battuto 2-1 all’andata, che proprio domenica scorsa ha ritrovato quella vittoria che mancava dal blitz dello scorso 20 ottobre sul campo della Pontremolese. La Real Cerretese però è ancora imbattuta in casa e non subisce gol da 380 minuti.

Nel girone B, invece, il Montelupo riceve il Colli Marittimi per dare una decisiva accelerata alla propria stagione. Gli amaranto sono infatti in serie positiva da 8 gare (4 vittorie e altrettanti pari) e sono in corsa per i play-off. I pisani, sconfitti 3-1 all’andata, sono a metà classifica con 7 punti di ritardo.

Infine, nello stesso girone il Castelfiorentino United attende al Neri l’Atletico Maremma, seconda forza del campionato con più del doppio dei punti dei gialloblu valdelsani, che all’andata imposero comunque lo 0-0 ai più quotati avversari.