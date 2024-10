Promozione. Cerretese in trasferta. Castello riceve Piombino

Passato il turno in Coppa Italia di Promozione grazie al successo di mercoledì scorso a Cerbaia val di Pesa, la Real Cerretese è pronta a rituffarsi in campionato dove oggi alle 14.30 (nuovo orario di inizio dei dilettanti dopo l’abbandono dell’ora legale) è attesa ad Avenza dal San Marco. Sulla carta un impegno abbordabile visto che i carrarini hanno perso tutte e tre le sfide casalinghe disputate finora, ma proprio per questo scenderanno in campo carichi ad invertire questa tendenza. Dal canto loro i biancoverdi, che non perdono dallo scorso 18 settembre sul campo della Pontremolese, vengono da 3 successi di fila in trasferta tra coppa e campionato con un solo gol al passivo. Mister Petroni, che non sarà in panchina per squalifica, recupera Chiavacci in difesa, Nieri in mezzo al campo e Bouhafa davanti rispetto alla sfida di mercoledì a Cerbaia. Arbitra il signor Menchini della sezione di Viareggio. Veniamo al girone B dove il Castelfiorentino United proverà a sfruttare il secondo impegno consecutivo davanti al proprio pubblico: stavolta al Neri arriva l’Atletico Piombino, imbattuto in trasferta con 3 pari in altrettante partite e staccato di appena 2 lunghezze dai gialloblu valdelsani. A sua volta la squadra di Scardigli con 2 successi ed altrettanti pareggi non ha mai perso in casa, dove ha segnato anche nove delle attuali dieci reti realizzate finora. Il direttore di gara sarà il signor Iglio della sezione di Pistoia.

Nello stesso raggruppamento il Montelupo sarà invece di scena a Cecina contro il Saline senza lo squalificato Ferrmaca. Gli uomini di mister Lucchesi sono in cerca di riscatto dopo il ko interno di domenica scorsa contro la capolista Belvedere, mentre i padroni di casa hanno nel mirino il possibile aggancio. Fin qui gli amaranto hanno perso due delle tre trasferte affrontate, ma hanno vinto brillantemente proprio l’ultima nella ‘tana’ del Colli Marittimi. Solo un pari negli ultimi tre precedenti esterni per il Montelupo, quello dell’anno scorso per 1-1. L’arbitro sarà il signor Scalisi di Carrara.

Si.Ci.