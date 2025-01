Promozione. Cervia ok a Fruges. Sparta, colpo a Riccione

La prima di ritorno del campionato di Promozione è andata in archivio con una protagonista assoluta, ovvero la zona Cesarini, che è stata di nuovo croce (San Pietro in Vincoli) e delizia (Cervia United e Sparta Castel Bolognese) per le nostre rappresentanti. Nel dettaglio, il Cervia United ha cancellato il passo falso di Fratta Terme, andando a vincere 3-1 a Fruges. Ma lo ha fatto col fiatone. Al gol su rigore di Pasolini (32’) per il vantaggio ospite, ha fatto immediatamente seguito il pareggio della Frugesport con Bagnolini. Nella ripresa, quando il match sembrava indirizzarsi verso la divisione della posta, la formazione di mister Montanari ha ridisegnato l’epilogo, grazie al raddoppio di Pasolini (46’) e al sigillo di Angeli al settimo minuto di recupero (52’). Con questo blitz, il Cervia è salito al 6° posto a -2 dalla zona playoff, mentre la Frugesport resta all’ultimo posto a -7 dalla zona salvezza.

Dopo il clamoroso 0-5 interno contro il Santarcangelo, il Classe non è andato oltre l’1-1 esterno contro l’Edelweiss Forlì, che era penultima in classifica, ma reduce comunque da 3 risultati utili di fila. Passati in vantaggio con Andreani al 13’ del primo tempo, i ravennati – che sono saliti al 7° posto solitario con 28 punti – hanno incassato il pareggio avversario al 15’ della ripresa, firmato da Ferrani.

Mastica amaro, invece, il San Pietro in Vincoli che, proprio al 90’, ha visto sfumare una prestigiosa vittoria interna contro il Fratta Terme, 2° della classe. In vantaggio con Bottini (16’), i padroni di casa hanno subìto il ritorno dei termali, capaci di ribaltare il passivo con l’uno-due di Spadaro (35’ e 39’). Lo Spiv ha pareggiato prima del riposo con Dantucci (44’) e poi è tornato in vantaggio nella ripresa con Bottini (32’), salvo poi restare in 9 per le espulsioni di Okonkwo (40’) e Casadio (45’). La beffa per il 3-3 finale è arrivata sui titoli di coda dall’inesorabile Spadaro, che così ha firmato una tripletta. A far festa in pieno recupero è stata lo Sparta Castel Bolognese, capace di espugnare San Giovanni in Marignano (1-2), campo di casa scelto dal Riccione, 4° della classe. Al gol su rigore del castellano Strazzari (30’) ha fatto seguito, nella ripresa, il pareggio dei padroni di casa con Guidotti (19’). Il gol partita per il successo esterno dello Sparta lo ha siglato Placci (sesta rete stagionale) al 48’. La seconda vittoria esterna stagionale permette ai rossoblù di ‘vedere’ la zona salvezza, ora ad una sola lunghezza.

Tempo per rifiatare non ce n’è. Domani infatti si torna in campo per il turno infrasettimanale: Cervia United-Bakia Cesenatico, alle 20.30 al ‘Todoli’ di Milano Marittima; Classe-San Pietro in Vincoli, alle 20.30; Sparta Castel Bolognese-Frugesport, alle 20.30, al ‘Bolognini’. Sugli altri campi: Bellariva-Forlimpopoli, Santarcangelo-Diegaro, Fratta Terme-Civitella, Misano-Savignanese, Stella Rimini-Edelweiss Forlì, Verucchio-Riccione.