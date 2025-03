Promozione. Cervia United e Classe a mani vuote. Spiv, amaro ko. Lo Sparta sfiora l’impresa

Giornata nera, anzi nerissima, quella appena andata agli archivi (la dodicesima di ritorno), per le nostre rappresentanti nel campionato di Promozione. Il bilancio parla di 4 sconfitte su 5. Non c’è stato l’en plein solo perché la Frugesport si è vista rinviare lo scontro diretto casalingo contro l’Edelweiss per impraticabilità di campo. La sfida – ultima spiaggia per la matricola massese, che deve assolutamente portare a casa i 3 punti per scavalcare i forlivesi e alimentare le ultime speranze in chiave salvezza – in accordo fra le società e col Crer, è stata posticipata a stasera, con fischio d’inizio alle 20.30.

Senza scampo invece, tutte le altre, a cominciare dal Cervia United, sempre 5° in classifica, uscito sconfitto 3-0 dal match di Santarcangelo. Sul campo della terza forza del campionato, i cervesi hanno resistito fino all’ultimo minuto del 1° tempo. Il gol di Cecconi al 46’ ha spostato l’inerzia un attimo prima dell’intervallo. Nella ripresa poi, la doppietta di Sorrentino (13’ e 20’) ha, di fatto, chiuso ogni discorso.

Trasferta amara anche per il Classe che, al ‘Filippi’ di Forlimpopoli ha incassato un pesante ko per 3-1. Le reti di Radoi (40’) e Buscherini (46’) hanno permesso ai padroni di casa – impelagati nella lotta per evitare i playout – di chiudere la prima frazione di gioco col doppio vantaggio. Nella ripresa, il tris di Giorgini al 40’ ha definitivamente chiuso ogni velleità di rimonta dei biancorossi, che sono andati a rete con Ragazzini nel recupero (50’).

Chi invece è andato più vicino all’impresa è stato lo Sparta Castel Bolognese, che ha interrotto una striscia negativa. A Misano, nella tana della capolista, i castellani erano passati in vantaggio al 29’ con Placci. La doppietta di Gravina, che ha pareggiato al 38’ e che nella ripresa ha firmato il sorpasso al 32’, ha impedito ai rossoblù di piazzare il risultato a sorpresa.

Pesante, soprattutto per le conseguenze, è il ko del San Pietro in Vincoli a Savignano sul Rubicone. Il gol di Fedeli al 26’ della ripresa ha premiato i padroni di casa che, con questa vittoria hanno sorpassato proprio lo Spiv. Per effetto di questo risultato, la Savignanese ha compiuto un balzo triplo, lasciandosi alle spalle, oltre alla Stella Rimini, anche Sparta Castel Bolognese e Spiv al 12° posto, con 3 punti di vantaggio sul Forlimpopoli, ovvero sulla zona playout, e con altrettanti punti di margine sulla riattivazione del meccanismo del playout con la sedicesima classificata, cioè il Verucchio (il +10 non deve scendere sotto il +7).

La classifica marcatori: 20 reti Longobardi (Diegaro); 18 Spadaro (Fratta); 17 Pasolini (Cervia) e Fedeli (Savignanese); 16 Sorrentino (Santarcangelo).