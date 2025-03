Promozione. Colpo grosso in rimonta del Forte. Tedeschi e Marco Manfredi decisivi

monsummano

MONSUMMANO: Grasso, Marseglia (45’ st Natali), Robusto, Vitiello, R. Citti, Ghimenti, Dal Poggetto, Gemignani (38’ st Braccesi), Guarisa, Moncini (30’ st Perillo), Maiorana. (A disposizione: Bonciolini, Gabadoni, Saquella, Agnorelli, Alessiani, Lanzilli). All. Corrado Scintu.

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Gentile (12’ st Manfredi), Arcidiacono, Papi, F. Sodini, Rocchiccioli, Tedeschi (48’ st Lossi), Minichino (30’ st Vaira), Maggi, Rodriguez (45’ st Alberti), Del Soldato. (A disposizione: Nocchi, Casani, Bresciani, Cardillo, Tonacci). All. Luca Cagnoni.

Arbitro: Roberto Scardigli di Livorno (assistenti di linea Alessio Dennis Vedda di Firenze e Lorenzo Diomedi di Pisa).

Rete: 28′ pt Guarisa (M); 32’ st Tedeschi (F), 36’ st Manfredi (F).

Note: ammoniti Vitiello (M), Arcidiacono e Maggi (F); angoli 6-2; recupero 3’ e 5’.

MONSUMMANO – Grande vittoria in rimonta per gli squali di Luca Cagnoni che ribaltano l’iniziale svantaggio (a firma Guarisa) grazie alle reti nella ripresa di Tedeschi e del subentrato manfredi, entrambi a segno sugli assist del cubano Rodriguez che magari in questa stagione avrà fatto meno reti di quanto ci si aspettava ma ha dato un contributo notevole facendone fare veramente tanti ai compagni.

Luca Cagnoni schiera il suo Forte col solito 4-2-3-1 dove l’ago tattico della bilancia è sempre l’insostituibile stantuffo Del Soldato. Allo “Strulli“ di Monsummano, contro un avversaria che necessita di punti per inseguire la salvezza e che vanta una coppia d’attacco top come quella composta da Guarisa e dal versiliese Maiorana, i fortemarmini (privi di Credendino e Nicola Sodini: per entrambi è stagione finita) vanno sotto ma sanno reagire alla grande dopo l’intervallo. E mercoledì torneranno in campo al “Necchi-Balloni“ alle 18.30 per il recupero della scorsa giornata con il San Giuliano.