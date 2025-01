Promozione. Consandolo e Castenaso. Equilibrio senza reti

Consandolo 0 Atletico Castenaso 0

CONSANDOLO: Guidi, Bianconi (56’ Colombani), Bozzato, Brandolini, Liri, Trentini, Frighi, Rimondi, Colino (85’ Hassan), Giberti (70’ Nicolasi), Soltana (36’ Gentili). A disp: Lesi, Faggioli, Chahlbouni, Cobianchi, Kalogeropoulos. All. Dirani.

ATLETICO CASTENASO: Albertazzi, Maddaloni, Alberti, Vinjolli, Meacci, Garuti, Morelli (56’ Garelli), De Brasi (75’ Malaguti), Crimi, Vinjolli, Cini, De Brasi. A disposizione: Avino, Bergami, Frison, Ghirardini, Cini, Macaluso, Bolelli. A disp: Avino, Frison, Anania, Ghirardini, Bergami, Napolitano. All. Gabriellini.

Arbitro: Emilio Buccirossi di Ravenna. Note: ammoniti Alberti e De Brasi.

All’andata si era imposto il Consandolo, con un gol messo a segno da Liri nel finale, ieri invece è stato un risultato a occhiali, una gara comunque che ha permesso di vedere delle buone trame di gioco, sia pure a sprazzi. Un tempo per parte ad Argenta nella sfida salvezza. E’ stata una partita tutto sommato equilibrata, anche se le occasioni più nitide le ha avute la formazione di casa. La prima frazione è appannaggio dell’Atletico, che ha schierato alcuni dei nuovi acquisti, tra cui De Brasi e Cini. Al 25’ è Bolelli che impegna il portiere con un bel tiro dal limite, Guidi (che ha sostituito Lesi all’ultimo per un problema fisico) si rifugia in calcio d’angolo. Pochi minuti più tardi De Brasi su punizione sfiora il montante. Verso la mezz’ora si fa vedere il Consandolo: Rimondi conquista il fondo, mette in mezzo, "velo" di Colino, Soltana arriva in lieve ritardo all’appuntamento con il gol. Poi dovrà uscire per un infortunio, rimpiazzato da Colombani. Nell’intervallo Dirani aggiusta il tiro a centrocampo con Rimondi, cui affida le chiavi del reparto, in sofferenza nella prima frazione. La mossa ha successo, i rossoblù hanno il boccino del gioco, mentre i bolognesi accusano un calo atletico. Al 25’ Colino conquista palla in attacco, la difende bene, si gira e costringe Albertazzi a una parata in due tempi. Opportunità poco più tardi per il nuovo entrato Colombani, da buona posizione sparacchia alle stelle. Il Consandolo conquista molti calci d’angolo, in uno di questi si accende una mischia, al 40’ Colombani ha sui piedi l’occasione per sbloccare il risultato, ma non ne approfitta.

Franco Vanini