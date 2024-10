Promozione. Consandolo punito, Bentivoglio segna al 90’

Bentivoglio

1

Consandolo

0

BENTIVOGLIO: Bruzzi, Cacciapuoti (25’ st Rossi), M. Marchesi, M. Marchesi (30’ st Righetti), Ribello, Callegari, D’Errico (17’ st Mantovani), Mezzetti, Brito, Raspadori (25’ st Bisteghi), Serra (10’ st Santaniello).

A disposizione: Lipparini, Piccolo, Balboni, Baietti. All.: Cavina.

CONSANDOLO: Guidi, Frighi, Brandolini, Giberti (30’ st Chahbouni), Liri (30’ pt Nicolasi), Trentini, Berto (32’ st Cesano), Rimondi, Gentili (12’ st Mazzoni), Colino, Colombani (23’ st Hassan).

A disposizione: Lesi, Cobianchi, Kalogeropoulos. All.: Dirani.

Arbitro: Domeniconi di Faenza.

Rete: 45’ st Santaniello (B).

Note: ammoniti: Giberti (C), Trentini (C).

Trova la sconfitta il Consandolo per 1-0 contro il Bentivoglio, durante la nona giornata del girone C di Promozione.

Torna finalmente a giocare la Promozione regionalei, a differenza di altre categorie, a seguito dei tragici eventi atmosferici che hanno colpito il nostro territorio. Rientro non molto lieto per il Consandolo, che al novantesimo si fa sfilare di mano il pareggio, subendo gol poco prima del fischio finale.

Primo tempo complicato per gli argentani, che non ingranano subito e si trovano in difficoltà ad impostare il gioco e creare occasioni pericolose.

Al contrario i padroni di casa sfruttano a loro vantaggio questo momento di debolezza, mettendo in difficoltà la difesa avversaria.

Il Bentivoglio prende possesso del gioco, controllando il gioco per quasi tutto il primo tempo, lasciando pochi spazi di manovra al Consandolo, che inizia a subire i vari attacchi. Al 30 rischia di passare in svantaggio il Consandolo con un tiro da dentro l’area di Raspadori, che viene prontamente deviato da Guidi, che salva la sua squadra.

Nel finale però, ecco il gol partita di Santaniello, entrato nella ripresa.