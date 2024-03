Promozione. Consandolo travolto senza attenuanti. Dopo i primi 45 minuti era già sotto di tre reti

MSP

3

Consandolo

1

MSP: Peqini, Zannoni, Dal Monte, Tomassini, Mazzetti, Galli (20’ st Costandache), Tartarelli, S. Comastri, Bartolini, Gogliormella, Licciardo (20’ st Marku). All.: Brunetti.

CONSANDOLO: Lesi, Gaiani, Ambrosecchia, Brandolini, Liri (15’ st Merighi), Trentini, Rimondi, Mazzoni (41’ st Baglietti), Colino (20’ st Dell’Isola), Tirotta (7’ st Tufa), Badjie (41’ st Gentili). All.: Dirani.

Arbitro: Sani di Faenza.

Reti: 9’ pt Gogliormella (M), 27’ pt Gogliormella (M), 30’ pt Dal Monte (M), 10’ st Rimondi (C).

Brutta sconfitta per il Consandolo a Ponterivabella, contro un ottimo Msp Calcio, per 3-1. Decisivo il grande avvio dei padroni di casa, che nella prima mezz’ora chiudono di fatto la partita. Al 9’ pt è Gogliormella a sbloccare il risultato con un bel colpo di testa, sfruttando una perfetta sponda di Bartolini. Al 27’ il raddoppio, nato da una combinazione tra Bartolini e Licciardo, la sfera arriva a Gogliormella che, solo davanti al portiere, realizza la sua personale doppietta. Tre minuti più tardi la terza rete, che nasce dagli sviluppi di un angolo battuto da Galli, colpo di testa di Dal Monte dall’altezza del dischetto del rigore e palla nell’angolino. Ad inizio ripresa Gogliormella fallisce clamorosamente il poker spedendo alto da ottima posizione a porta praticamente sguarnita. Al 10’ st il Consandolo segna il gol della bandiera con Rimondi, poi la partita scivola via fino al triplice fischio finale.

Ora, per gli uomini di Dirani, la testa è alla partita di sabato prossimo quando, nell’anticipo della trentesima giornata, ci sarà il derby casalingo contro il Mesola.