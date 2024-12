Promozione - Coppa Italia. Marginone fuori, ma a testa alta. L’avventura finisce agli ottavi

Marginone

0

Vald. Montecatini

2

MARGINONE: Bolognesi, Carmignani, L. Mangiò, G. Mangiò, Bellandi, Viscio, Papagna, Del Pistoia, Venturini, Ratti, Rotunno. (A disp.: Morini, Cortesi, Del Margo, Sheta). All.: Moretti.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Casini, Conti (42’ st Ghimenti), Francesconi, Fanti, Torracchi, Rus (55’ st Attinasi), Musteqja, Ba, Minardi (7’ st Rosti), Shiqeri (33’ st Del Sarto). (A disp.: Fioretti, Lera, Lazzari, Tempestini). All.: Fabbri.

Arbitro: Calvani di Prato.

Reti: 7’ pt Shiqeri, 40’ st Attinasi.

MARGINONE - Termina agli ottavi di finale l’avventura in Coppa Italia del Marginone, che nonostante il ko, esce dalla competizione a testa alta, al termine di un bel cammino fatto nella prima fase, dove ha dominato il suo girone.

I ragazzi di Moretti, si presentano in campo con tante novità, con alcuni, tra cui i gemelli Mangiò, al debutto, dopo il loro arrivo insieme a Ratti e Bellandi. Ne è venuta fuori una bella partita combattuta, servita per trovare il giusto amalgama e per mettere minuti importanti nelle gambe.

Ospiti in vantaggio al 7’ con Shiqeri che, al volo, devia in rete una rimessa laterale di Ba, messa al centro dell’area di rigore. Il Marginone prova subito a riorganizzare le idee ed inizia ad attaccare con cattiveria e grinta. Buone le occasioni capitate agli attaccanti di casa, ma, nonostante questo, il primo tempo va in archivio con il Valdinievole Montecatini in vantaggio.

Nella ripresa la formazione di Moretti inizia, però, a sbilanciarsi alla ricerca del pareggio ed invece arriva il 2 a 0, siglato da Attinasi, entrato da poco, che raccoglie un lancio lungo e, con un pallonetto, scavalca Bolognesi. Non c’è più tempo per provare a raddrizzare il match. Arriva questa sconfitta che conclude qui il cammino in Coppa Italia.

Ora la concentrazione è sul campionato, dove l’obiettivo è la salvezza e, per questo, la società sta facendo di tutto per rafforzare la "rosa", con l’innesto di giovani interessanti.

Alessia Lombardi