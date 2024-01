Promozione. Coppa Italia, passa l’Antella. Il Fiesole si deve arrendere

Nella gara dei quarti di Coppa Italia, giocata in notturna, l’Antella 99 superando 2-0 il Fiesole va in semifinale. E’ stata una sfida che non ha mai messo in dubbio le qualità della squadra dl tecnico Morandi che specie nel primo tempo, ha giocato una discreta partita. Facilitata per aver sbloccato quasi subito la gara con l’attaccante Santucci (3’), il compito è risultato più facilitato grazie al raddoppio dello stesso Santucci (29’). I Fiesole ha cercato di riaprire la gara, ma la difesa ospite ed in particolare il portiere Vadi, su un tiro insidioso di Gigli non si sono fatti sorprendere. Da aggiungere anche che l’Antella ha colpito tre pali: due con Castiglione, l’altro con Santucci. Con il successo in campionato di Montalcino e questa vittoria in Coppa, c’è molto entusiasmo attorno alla squadra di Morandi tornata a grandi livelli.

"Siamo molto soddisfatti – spiega il direttore generale, Stefano Alari – Anche questo passo in avanti in Coppa è frutto di un ottimo lavoro del collettivo. E’ una Coppa Italia che parla molto dialetto fiorentino, sarebbe fantastica una finale al Bozzi, fra l’Antella e il Lebowski". Le semifinali di Coppa Italia si giocheranno il 20 marzo con questi accoppiamenti: Antella 99-Alberoro e Lebowski-San Marco Avenza. La vincente della Coppa Italia di Promozione accederà al quadrangolare con le tre vincenti dei play-off dei tre gironi per un posto di Eccellenza.

Giovanni Puleri