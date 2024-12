Promozione. Davo salva il Mesola nel finale. Pari col Monte San Pietro

MSP

1

Mesola

1

MSP: F. Comastri, Zannoni, Donvito, Villa, Dal Monte, Persona (21’ st S. Comastri), Dondi (36’ st Mazzei), Marku, Scarpati, Ciaccio, Constandache (33’ st Tanoh). A disposizione: Hysi, Cotti, Licciardo. All.: Onestini.

MESOLA: Calderoni, Crosara, Telloli, Minarelli (33’ st Paganini), Marandella (8’ st Marcolini), Lucci, Mantovani, Cavallari (18’ st Tofan), Allegrucci, Cantelli, Davo. A disposizione: Catalano, , Volynets, Leonardi, Ferro, Gianella. All.: Cavallari.

Arbitro: Biandronni di Forlì.

Reti: 32’ pt Ciaccio (MS), 39’ st Davo (Me).

Note: ammoniti: Marku (MS), Telloli (Me), Marandella (Me), Allegrucci (Me).

IL MESOLA soffre in quel di Ponterivabella. Un punto quello contro l’Msp che poteva valere il primato solitario, ma la Valsanterno, in piena cona Cesarini, ha agguantato il pareggio a Gaggio Montano, per cui rimane sì al comando, ma sempre in compagnia e con una gara in meno, che verrà recuperata mercoledì.

Primo tempo di marca locale, con la formazione di Onestini veramente sul pezzo, mentre gli uomini di Cavallari, sul piano atletico, si sono trovati in netta difficoltà. Al 32’ il dominio territoriale dell’Msp viene concretizzato grazie ad una palla conquistata sulla tre quarti da Ciaccio, il quale si invola davanti a Calderoni e lo supera portando in vantaggio così i bolognesi. L’estremo difensore mesolano è protagonista nel finale di tempo, evitando il raddoppio in almeno un paio di occasioni. Nella ripresa il leit motiv non cambia, con Tanoh che, appena entrato, sciupa la clamorosa palla del raddoppio a porta praticamente sguarnita. Nel finale il Mesola sfrutta il calo fisico dei padroni di casa e trova il pareggio al 39’ sugli sviluppi di un corner battuto da Cantelli, sul quale, di testa, Davo mette alle spalle di Comastri. Poco dopo Lucci sfiora il clamoroso sorpasso, ma il suo tiro è impreciso. Un pareggio sudatissimo quello dei castellani, che restano comunque in testa.