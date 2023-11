Promozione. Derby a porte chiuse al ’Calbi’

È un derby che si giocherà a porte chiuse quello di oggi tra Cattolica e Misano. Porte aperte, invece, allo stadio di Villa Verucchio dove i rosanero affronteranno il Due Emme per cercare di scavalcare la formazione di Mercato Saraceno in classifica. Gara casalinga anche per il Bellariva Virtus contro il Civitella, mentre il Tropical busserà alla porta del San Pietro in Vincoli.

Promozione (10ª giornata, ore 14.30). Girone D: Bakia-Classe, Bellariva Virtus-Civitella, Cotignola-Cervia, Del Duca Grama-Forlimpopoli, Cattolica Sg-Misano, San Pietro in Vincoli-Torconca, Sampierana-Faenza, Stella-Fratta Terme, Verucchio-Due Emme.

Classifica: Faenza 21; Fratta Terme 18; San Pietro in Vincoli, Sampierana 17; Forlimpopoli 16; Classe, Due Emme, Del Duca Grama 14; Cattolica Sg 13; Bakia, Verucchio, Misano 12; Civitella 11; Bellariva Virtus 10; Cervia, Torconca 6; Stella 5; Cotignola 3.