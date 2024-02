Promozione. Derby fatale alla Real Cerretese. Decisivo un rigore nel finale

real cerretese

1

lampo meridien

2

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai (85’ Tolaini), Grasseschi, Meucci, Michelotti (85’ Cerboni), Mordaga, Fedi, Fioravanti, Melani, Bouhafa, Menconi (75’ Masoni). A disp. Nigro, Lamberti, Tramacere Falco, Lapi, Pisano. All. Petroni.

LAMPO MERIDIEN: Tirabasso, Fanani, Boghean (50’ D’Angelo), Mazzanti (88’ Bonni), Massaro, Simi, Di Vito, Vettori, Pirone, Maiorana, Raffi (67’ Dingonzi). A disp.: Bartolozzi, Taverna, Ferrucci, Del Fa, Aquilante, Vitolo. All. Magrini.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Reti: 11’ Maiorana; 56’ Mordagà; 78’ rig. Dingozi.

CERRETO GUIDI – Passo falso casalingo per la Real Cerretese che, dopo averla battuta in entrambi i due precedenti stagionali di coppa e campionato, stavolta è costretta ad arrendersi alla Lampo Meridien. Gli ospiti entrano in campo più pimpanti e si rendono subito pericolosi con Raffi. La prima vera palla-gol, però, è di marca biancoverde con Menconi che non riesce a ribadire in rete una corta respinta del portiere sulla precedente conclusione da fuori di Meucci. Poi all’11’ arriva la perla di Maiorana, bravo a recuperare palla sulla trequarti e a scagliare una sassata in porta, che sbatte sulla faccia interna del palo e finisce in rete. I padroni di casa hanno un’ottima reazione, ma Melani calcia incredibilmente alto da due passi un perfetto assist dal fondo di Pagliai. Anche la Lampo Meridien, però, sfiora il raddoppio con un tiro a botta sicura di Raffi, deviato in corner da Michelotti. Nella ripresa torna in campo una Real Cerretese più convinta e al 56’ infatti pareggia con un colpo di testa di Mordagà sugli sviluppi di un corner. Dopo un “miracolo“ di Battini sul quasi autogol di Michelotti, i biancoverdi chiedono invano un rigore per una vistosa trattenuta in area ai danni dello stesso Michelotti, mentre al 78’ il penalty arriva per gli ospiti (fallo di Mordagà su Maiorana) con Dingonzi che firma il blitz.