Promozione. Derby-salvezza, poche emozioni e zero gol. Un ’punticino’ per Montecatini e Casalguidi

VALD. MONTECATINI 0 CASALGUIDI 0

MONTECATINI Gega, Casini (30’ s.t. Pagnini), Lucchesi (34’ p.t. Lazzari), Coselli, Fioretti, Torracchi, Fazzi, Isola, Rossi, Rosati, Minardi. A disp. Agozzino, Conti, Del Sarto, Calvani, Rugiati, Shiqeri, Attinasi. All. Nishaj

CASALGUIDI Giuntini, Taddei, Bonfanti Al, Fusco (20’ p.t. Menichetti), Cappellini, Massaro, Sellaroli (26’ s.t. Bezzini), Puccianti, Mallardo, Paccagnini, Bonfanti An (35’s.t. Dani). A disp. Barni, Rossi, Bolognini, Ceccarelli, Cortonesi. All. Benesperi

ARBITRO Leonetti di Firenze

MONTECATINIFinisce senza vinti ne vincitori il derby pistoiese tra Valdinievole Montecatini e Casalguidi. Una partita dominata dalle forti folate di vento freddo, dove anche le squadre hanno avuto le loro difficoltà ad esprimersi. Entrambe hanno cercato di affondare ma per tutte e due è mancata la zampata decisiva al momento giusto. Più tonici i padroni di casa, alla prima del neo-tecnico Nishaj (subentrato a Fabbri); più guardinghi gli ospiti, che hanno raddoppiato la marcatura su ogni iniziativa termale.

Passano appena sei minuti ed è il Casalguidi a creare il primo scompiglio con Bonfanti che guadagna solo un corner. Al 13’ è Gega che ferma su Sellaroli lanciato verso la porta, un minuto dopo è Giuntini a tuffarsi sui piedi di Rossi per evitare il peggio, la partita sembra ravvivarsi con Massaro che di testa accarezza la traversa, poi ancora Giuntini a chiudere la porta a Rosati. Al 37’ occasionissima per il Valdinievole con Rossi che di testa accarezza il palo. Poche emozioni nella ripresa: al 29’ Gega coi pugni deve sgombrare l’area e al 39’ Pagnini sbaglia da buona posizione.

A fine gara il pareggio non soddisfa gli allenatori. "Il primo tempo lo potevamo chiudere anche in vantaggio – ha detto il mister termale Toledo Nishaj –, nel secondo tempo il Casalguidi è cresciuto e abbiamo cambiato schema, però nel complesso la squadra ha chiuso la gara attaccando ed il risultato non può accontentarci. Ce l’ avevamo messa tutta per vincere ma non ci siamo riusciti". "E’ un risultato che soddisfa a metà – le parole del mister gialloblù Marco Benesperi – qualche rammarico per qualche azione che poteva finire meglio, ma bisogna riuscire a salvarsi e non possiamo permetterci di perdere. Sicuramente il vento ma anche la tensione della partita abbastanza impegnativa ci ha condizionato. Bisognava essere più pericolosi, ma al tempo stesso perdere sarebbe stato un suicidio sportivo".

Stefano Incerpi